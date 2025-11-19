Октябрьский районный суд Волгоградской области на 15 суток приостановил работу молочного цеха из-за санитарно-эпидемиологических нарушений, выявленных на производстве.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, молочный цех находится в хуторе Заливский, а производством занимается индивидуальный предприниматель. Эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией бруцеллеза в регионе проводили сотрудники отдела управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районах.

- Выявлено, что во всем помещении полы выполнены из цемента, со сколами и трещинами, стены имеют повреждения, не соблюдаются санитарные правила и гигиенические нормативы, не проводится ежемесячная оценка заселенности объекта грызунами, сотрудники работают без медицинских книжек, а дверь туалета выходит прямо в помещение для приема молока и сепарирования, - рассказали в облсуде.

Индивидуальный предприниматель признал вину и пообещал оперативно устранить все нарушения. По ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 15 суток в части эксплуатации цеха по производству молочной продукции. Решение вступило в силу.



