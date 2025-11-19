Общество

В Волжском высадили полсотни саженцев цветущей черемухи

19.11.2025
На территории парка «Солнечный» города Волжский появились молодые деревья черемухи, которые в рамках месячника по благоустройству высадили волонтеры –  учащиеся школ, колледжей и вузов при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и администрации города.
Деревья черемухи были выбраны не случайно – они относятся к сорту Шуберта, который не только приспособлен к климатическим условиям за счет закрытой корневой системы, но и будет радовать жителей города красивым бордовым цветом. 
По мнению участников мероприятия, посадочный материал выбран отменный. Это позволит всем деревьям хорошо приняться и перезимовать.
–  Мы с трепетом относим ко всем изменениям города, тем более связанным с озеленением. Также стараемся уделять большое внимание вопросам экологии и улучшению городской среды. Для нас это не первая «зеленая» инициатива. До этого мы уже принимали участие в создании уникального эко-скейт-парка в Волжском, построенного из вторичного сырья, – пояснил ИА «Высота 102» первый заместитель директора регионального оператора по обращению с ТКО Рашид Тугушев. – Уверен, сегодняшняя акция станет доброй традицией. Тем более, что в «домашнем» для нас городе Волжском находится современный мусоросортировочный комплекс. 
В месячнике по благоустройству приняли участие студенты волжского филиала ВолгГУ, Московского юридического института, волжского политехнического техникума и школьники города. 







Общая площадь благоустройства составила около 4000 кв метров. Все деревья перед высадкой оснастили капельным поливом, который обеспечивает скважина и расположенная на территории парка солнечная батарея. 
– В рамках осеннего месячника по благоустройству, который в этом году продлен до 7 декабря, на территории города уже высажено более 4000 деревьев и кустарников, – подчеркнул главный специалист экологического просвещения администрации Волжского Алексей Штефанов. – Очень приятно, что в этом году хозяйствующие субъекты и предприятия активно принимают участие в озеленении города. Надеемся, что это действительно станет началом доброй традиции, которая продолжится уже весной следующего года.
Отметим, что парк «Солнечный» относится к одним из самых развивающихся парков города, который в 2024 году передали автономному муниципальном учреждению физической культуры и спорта «Волжанин».
Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

