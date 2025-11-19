В ЦПКиО Волгограда появится 120-метровая «Звезда Сталинграда»

120-метровое колесо обозрения, которое в настоящее время возводится в ЦПКиО Волгограда, назовут «Звезда Сталинграда». С этого аттракциона будет открываться уникальный вид на Мамаев курган и город-герой.

- Выбранное имя отразит важнейшую эпоху истории города, - пояснили в пресс-службе Центрального парка культуры и отдыха. - Героическая победа защитников Сталинграда подарила человечеству надежду на мирную жизнь, и свяжет его с современностью через внешний «космический» облик колеса обозрения и подсветку из множества светодиодов. Мирное будущее сейчас – это освоение космоса, развитие технологий, создание комфортной среды для жизни.





Гигантское колесо обозрения создается по уникальной технологии при помощи вантовых конструкций, заменяющих привычные спицы. Высота аттракциона составит 120 метров, а диаметр колеса обозрения - 113 метров. Благодаря своим параметрам волгоградское колесо обозрения займет шестое место в мире по высоте и диаметру среди вантовых аттракционов подобного типа. Особенностью нового колеса обозрения станет анимационная мультирежимная подсветка высокого качества, аналогов которой в России еще не существует. Технология позволит воспроизводить на всей окружности колеса целые видеосюжеты, которые будет видно издалека.





Открытие колеса обозрения в Волгограде запланировано на начало лета 2026 года.

Фото пресс-службы ЦПКиО





