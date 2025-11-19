



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на главной высоте России — Мамаевом кургане.

В 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом глава региона возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской Славы, россыпь цветов — к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле и могиле Неизвестного солдата.





Также Андрей Бочаров поставил свечи в храме Всех Святых на Мамаевом кургане.

Напомним, ранее глава региона возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону, а после в Калаче-на-Дону у стелы «Город воинской славы» состоялся митинг.

Фото: администрация Волгоградской области