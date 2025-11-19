Ресторану и кофейне в центре Волгограда перекроют воду и канализацию

Ни кофе, ни хачапури не сможет приготовить персонал ресторана грузинской кухни и кафе в центре Волгограда из-за отсутствия воды. Подачу ресурса этим заведениям общественного питания намерена прекратить ресурсоснабжающая организация.

Как выяснилось, ресторан и кофейня использовали воду и систему канализации бесплатно, при этом заведения приносили прибыль владельцам. Данный факт был выявлен еще летом, однако собственники этих коммерческих объектов не реагировали на предписание коммунальщиков и не спешили заключать договоры.

«Самовольщиков» в итоге решили отключить от воды и канализации, но администрация заведений не пустила сотрудников ресурсной компании к канализационным колодцам.

В отношении нарушителей было составлено предписание, где собственников обязали предоставить полный пакет документов для заключения прямого договора. За самовольное использование воды и канализации им грозит крупный штраф и пени.

Напомним, что в октябре коммунальщики также устранили несколько самовольных «врезок» в сети. Без воды тогда остались алкомаркет, шашлычная и чайная.