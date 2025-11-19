Под Волгоградом забраковали 122 кг молочки с завышенной жирностью

Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта в Котельниковском районе Волгоградской области. Ветеринарным специалистом на площадке личного подсобного хозяйства выдан производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так, из 810 кг молока с содержанием массовой доли жира 3,9 % выработано 3 кг масла сливочного с содержанием жира 60 %, творог (14 кг), сметана (15 кг) и сыр мягкий (90 кг). При расчете количества жира в сырье его объем составил 31,5 кг, а в готовой продукции его оказалось гораздо больше - 49,3 кг.
За нарушение прослеживаемости продукции фермер получил предостережение. Соответствующие материалы переданы в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру.
А производственный сертификат на молочку аннулирован.