Торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, проходят сегодня в городе-герое.

Рано утром 19 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда, возложив цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-Дону. Еще одно памятное мероприятие прошло позднее на Мамаевом кургане в Волгограде.





Представители власти, ветераны, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, общественники, юнармейцы возложили венки и цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.





Первым почтил память защитников Сталинграда глава региона. Он также возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

Подробнее - в фотоматериале «Высота 102».

































Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»