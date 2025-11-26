Волгоград направляет бойцам СВО 40 комплектов для электромотоциклов





Волгоградская область сформировала очередной груз для поддержки участников специальной военной операции. Регион подготовил 40 комплектов для сборки электромотоциклов, которые будут направлены в зону боевых действий в соответствии с заявками командиров воинских частей.

Данная партия мототехники приобретена за счёт средств областного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Электромотоциклы предназначены для повышения мобильности подразделений и эффективного выполнения боевых задач.

Волгоградская область продолжает системную работу по поддержке земляков на фронте, регулярно отправляя необходимые грузы, включая авто- и мототехнику, снаряжение и предметы первой необходимости.

Параллельно в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова продолжается создание комплексной системы реабилитации ветеранов боевых действий. На сегодня в области действует 48 направлений поддержки как самих бойцов, так и членов их семей.