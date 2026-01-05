Новую попытку ВСУ атаковать Волгоградскую область отражает ПВО





Дежурными средствами ПВО вечером 5 января вновь отражается воздушная атака в Волгоградской области. По сообщению Министерства обороны РФ, за три часа с 20.00 до 23.00 мск над территорией региона уничтожено два вражеских беспилотника самолётного типа.

Всего за три часа над регионами России уничтожено 55 украинских дрона. Большая часть беспилотников уничтожена над территорией Брянской области, 11 – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над Белгородской областью.

По два дрона ВСУ ликвидированы над Волгоградской и Рязанской областями и Московским регионом. По 1 БПЛА – над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

В Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.