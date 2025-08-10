«Спасибо, парни!»: «Ротор» одержал первую домашнюю победу в матче с «Уфой»





«Ротор» на «Волгоград Арене» сегодня, 10 августа, одержал победу над «Уфой» на «Волгоград Арене» со счетом 1:0. Единственный гол волгоградцы забили в первом тайме, когда Илья Сафронов после проникающей передачи Шильникова вышел один на один с вратарем и пробил низом по воротам.

Несмотря на то, что сине-голубые провели второй тайм, имея преимущество в том числе по владению мячом, вновь поразить ворота гостей им не удалось. Хотя волгоградцы нередко заставляли нервничать соперников и, воодушевленные успехом, продолжали атаковать, можно сказать, до финального свистка. Но и свои ворота волгоградцы оставили «на замке».



Первая домашняя победа «Ротора» в этом сезоне подняла настроение болельщикам, пришедших на стадион. Сегодняшнее количество зрителей – 18256 человек, по всей вероятности, вновь станет рекордным среди матчей этого тура в Первой лиге, и не только.



Полный фоторепортаж о матче - завтра, 11 августа, на сайте V102.RU.



