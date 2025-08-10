Спорт

«Спасибо, парни!»: «Ротор» одержал первую домашнюю победу в матче с «Уфой»

Спорт 10.08.2025 20:28
0
10.08.2025 20:28


«Ротор» на «Волгоград Арене» сегодня, 10 августа, одержал победу над «Уфой» на «Волгоград Арене» со счетом 1:0. Единственный гол волгоградцы забили в первом тайме, когда Илья Сафронов после проникающей передачи Шильникова вышел один на один с вратарем и пробил низом по воротам.

Несмотря на то, что сине-голубые провели второй тайм, имея преимущество в том числе по владению мячом, вновь поразить ворота гостей им не удалось. Хотя волгоградцы нередко заставляли нервничать соперников и, воодушевленные успехом, продолжали атаковать, можно сказать, до финального свистка. Но и свои ворота волгоградцы оставили «на замке».

Первая домашняя победа «Ротора» в этом сезоне подняла настроение болельщикам, пришедших на стадион. Сегодняшнее количество зрителей – 18256 человек, по всей вероятности, вновь станет рекордным среди матчей этого тура в Первой лиге, и не только.

Полный фоторепортаж о матче - завтра, 11 августа, на сайте V102.RU.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.08.2025 21:10
Спорт 10.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:58
Спорт 10.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:25
Спорт 10.08.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 18:29
Спорт 10.08.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 10:06
Спорт 10.08.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 21:36
Спорт 09.08.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 18:25
Спорт 09.08.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 17:22
Спорт 09.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 09:14
Спорт 09.08.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 13:00
Спорт 08.08.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 12:15
Спорт 08.08.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 20:40
Спорт 07.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 10:08
Спорт 07.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 20:33
Спорт 05.08.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 15:16
Спорт 05.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
«Удары по лицу здесь запрещены»: Максим Бабанин позвал на тренировки слабослышащих детейСмотреть фотографии
20:28
«Спасибо, парни!»: «Ротор» одержал первую домашнюю победу в матче с «Уфой»Смотреть фотографии
20:07
Волжанка перебудила жителей на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:58
Новый рекорд? 18256 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
19:25
«Есть гол!»: первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде пропала женщина в зеленой футболке и белых шлепкахСмотреть фотографии
18:29
«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
16:46
Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадкеСмотреть фотографии
16:02
«Переломала руки и разбила голову»: 9-летняя девочка упала с высоты в лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде из-за технических проблем остановлено движение трамваев №1 и 3Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Крупный град сорвался в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
13:10
Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограниченийСмотреть фотографии
12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:10
«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинкамиСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцы высказались против возможной отмены домашних заданий в школеСмотреть фотографии
08:11
МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:00
В Саратовской области погиб человек в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:35
До +30º и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%Смотреть фотографии
21:48
Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августаСмотреть фотографии
21:36
«Приехали из хуторов»: в Волгограде прошел баскетбольный фестиваль «Оранжевый мяч»Смотреть фотографии
20:43
В Волжском охранник детского сада задержал рецидивистаСмотреть фотографии
19:51
«Мои дети его не били»: полиция начала проверку инцидента в лагере Гули Королевой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
 