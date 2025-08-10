«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»





На «Волгоград Арене» в эти минуты начался матч «Ротора» с «Уфой». Но на стадион многие болельщики пришли заранее и сразу «зависли» на фотосессии с аниматорами на ходулях. Встретил гостей, как и было обещано, и человек-газон, правда, больше был похож на зеленое чудище.





В отличие от прошлой игры, когда зрителей распугал сильный ливень, сегодня, 10 августа, стоит прекрасная погода. И волгоградцы с удовольствием поучаствовали в развлекательной программе.



Если автограф-сессия стала уже традиционной для домашних встреч сине-голубых, и на этот раз ее провел Анатолий Макаров, к которому выстроилась огромная очередь, то на этот раз были организованы и новые формы активностей.

Например, медики из скорой медицинской помощи «Неотложка» провели мастер-класс реанимации больного, роль которого выполнил манекен. Эта площадка особенно привлекала детей и подростков, попробовавших себя в роли врачей и, может, даже уже выбравших будущую профессию.





Пока меломаны наслаждались выступлениями кавер-группы, исполнивших зажигательные хиты, самые музыкальные болельщики пустились в пляс. Ну и тут хорошо известный волгоградцам еще с ЧМ-2018 Николай Погорелов дал всем жару - несмотря на свои семьдесят с хвостиком дольше всех оставался на танцполе.



Детей разрисовали в цвета волгоградского клуба мастера аквагрима. Ну и, конечно, многолюдно было на площадках, где болельщики собственноручно рисовали плакаты в поддержку любимой команды.



