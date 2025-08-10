Спорт

«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»

Спорт 10.08.2025 18:29
0
10.08.2025 18:29


На «Волгоград Арене» в эти минуты начался матч «Ротора» с «Уфой». Но на стадион многие болельщики пришли заранее и сразу «зависли» на фотосессии с аниматорами на ходулях. Встретил гостей, как и было обещано, и человек-газон, правда, больше был похож на зеленое чудище.


В отличие от прошлой игры, когда зрителей распугал сильный ливень, сегодня, 10 августа, стоит прекрасная погода. И волгоградцы с удовольствием поучаствовали в развлекательной программе.


Если автограф-сессия стала уже традиционной для домашних встреч сине-голубых, и на этот раз ее провел Анатолий Макаров, к которому выстроилась огромная очередь, то на этот раз были организованы и новые формы активностей. 


Например, медики из скорой медицинской помощи «Неотложка» провели мастер-класс реанимации больного, роль которого выполнил манекен. Эта площадка особенно привлекала детей и подростков, попробовавших себя в роли врачей и, может, даже уже выбравших будущую профессию.


Пока меломаны наслаждались выступлениями кавер-группы, исполнивших зажигательные хиты, самые музыкальные болельщики пустились в пляс. Ну и тут хорошо известный волгоградцам еще с ЧМ-2018 Николай Погорелов дал всем жару - несмотря на свои семьдесят с хвостиком дольше всех оставался на танцполе.


Детей разрисовали в цвета волгоградского клуба мастера аквагрима. Ну и, конечно, многолюдно было на площадках, где болельщики  собственноручно рисовали плакаты в поддержку любимой команды.


Болельщики, с которыми пообщались корреспонденты V102.RU, признались, что немного волнуются за исход игры, подчеркивая, что «Уфа» - не самый удобный соперник для сине-голубых. Но, давая осторожные прогнозы,  выразили надежду, что, наконец, «Ротор» порадует их победой.


«Ротор» вышел на поле таким основным составом: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Фомин, Храмцов, Шильников, Макаров С, Мальцев, Сафронов, Симонян, Никифоров.
На скамейке запасных: Сугробов, Литвенок, Арбузов, Сасин, Швецов, Клещенко, Никишин, Лаврищев, Холачев, Семенов, Харлан, Азнауров.

Фото Андрея Поручаева V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.08.2025 19:25
Спорт 10.08.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 10:06
Спорт 10.08.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 21:36
Спорт 09.08.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 18:25
Спорт 09.08.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 17:22
Спорт 09.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 09:14
Спорт 09.08.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 13:00
Спорт 08.08.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 12:15
Спорт 08.08.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 20:40
Спорт 07.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 10:08
Спорт 07.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 20:33
Спорт 05.08.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 15:16
Спорт 05.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 22:14
Спорт 04.08.2025 22:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:31
Спорт 04.08.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:12
Спорт 04.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
«Есть гол!»: первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде пропала женщина в зеленой футболке и белых шлепкахСмотреть фотографии
18:29
«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
16:46
Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадкеСмотреть фотографии
16:02
«Переломала руки и разбила голову»: 9-летняя девочка упала с высоты в лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде из-за технических проблем остановлено движение трамваев №1 и 3Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Крупный град сорвался в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
13:10
Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограниченийСмотреть фотографии
12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:10
«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинкамиСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцы высказались против возможной отмены домашних заданий в школеСмотреть фотографии
08:11
МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:00
В Саратовской области погиб человек в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:35
До +30º и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%Смотреть фотографии
21:48
Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августаСмотреть фотографии
21:36
«Приехали из хуторов»: в Волгограде прошел баскетбольный фестиваль «Оранжевый мяч»Смотреть фотографии
20:43
В Волжском охранник детского сада задержал рецидивистаСмотреть фотографии
19:51
«Мои дети его не били»: полиция начала проверку инцидента в лагере Гули Королевой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
 