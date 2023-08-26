







Уже несколько лет семья Ковалевых из Камышинского района варит нардек - десерт родом из советского детства. За баночкой их арбузного меда заходят местные жители, заезжают туристы из других городов. Каждый из них подтверждает, что точно такую же патоку, со всеми вкусовыми нотами и переливами, готовила их бабушка. О производстве «ностальгического» продукта, новых рецептах и попытке выйти на безотходное производство – в материале ИА «Высота 102».

Любовь к арбузам Елена Ковалева впитала еще в детстве. Вместе с бабушкой девочка уезжала в поля и почти все лето трудилась на бахчах.

- Моя бабушка, коренная жительница Антиповки, работала в совхозе и занималась прополкой арбузов. Мы же помогали, чем могли, - рассказывает Елена Ковалева. – Позже совхоз начал давать паи труженикам села. Немного – по 15-20 соток, которые люди обрабатывали руками. Уже студенткой я традиционно приезжала к бабушке 9 мая и после парада отправлялась сажать арбузы. Это был наш закон. Кстати, мы до сих пор начинаем посадку в День Победы.

После окончания Камышинского политехнического училища отличница Елена Ковалева получила лучший вариант по распределению и уехала в Волжский. Здесь девушка познакомилась с будущим мужем Юрием, приехавшим в отпуск из армии.













- Юра говорил мне про мясо, а я ему все про арбузы: «Да ты знаешь, как на них хорошо! Сколько мы с тобой на них заработаем», - смеется фермер из Антиповки. – Но нет. Он убедил меня уехать на север. Мы растили двоих детей, и, конечно без помощи бабушек и дедушек, было тяжело. Как раз в это время в Антиповке молодым специалистам пообещали предоставить жилье. Мы с семьей вернулись в родные края, и совхоз вновь дал нам немножечко земли в поле. Сажайте, что хотите: хотите – картошку, хотите – арбузы. Конечно же, арбузы! После сбора урожая я, как в детстве, поплыла на пароходе с полными мешками – в Самару, в Ульяновск. Из той поездки я привезла 100 рублей. Это была бешеная зарплата для совхоза. Помню, что муж тогда очень удивился. А потом купили «Жигулечки», потом – «Газон» для перевозки ягоды. После развала совхоза все его участники получили земельные паи. Теперь у нас 30 гектаров!

«Первая банка меда стала подарком на свадьбу»

Каждое лето супруги Ковалевы увозили в Самару горы спелых арбузов. Семь тонн налитых соком бахчевых из Камышинского района разлетались с прилавка всего за два дня. Однако несколько лет назад на месте, где традиционно останавливались фермеры, вырос сетевой магазин.

- Родители заняли новую точку на рынке, но покупатели находили их с трудом. Продажи падали. Мы начали думать, как выйти из этой ситуации, не отказавшись от бахчеводства, - вспоминает дочь Елены и Юрия Елизавета. – Тогда-то и вспомнили про нардек. Первую пол-литровую банку арбузного меда по старинному бабушкиному рецепту мы с супругом сварили в подарок на свадьбу. Невеста сказала: «А помнишь, как его готовила бабушка? Вот бы снова попробовать!». Мы решили – а почему бы и нет? Взяли несколько арбузов, достали соковыжималку и мясорубку, поставили кастрюлю. Вскоре поняли, что нам не хватает мякоти и пошли за «добавкой» на наши бахчи. Уже при первой варке мы осознали, насколько это трудозатратное дело. Правда, итог превзошел все ожидания. Жених с невестой очень оценили наш подарок.

- Дети спрашивали меня, что же такое нардек? – подхватывает Елена Ковалева. – Я им рассказала, что в наше время у нас не было никаких сладостей. А поздней осенью совхоз раздавал работникам огромные арбузы. Куда их девать? Пару-тройку оставляли до Нового года. А из остального варили мед.













Два года назад молодое поколение семьи Ковалевых вновь достало 20-литровый казан и сварило первую партию нардека – на выходе у них получилось всего 2-2,5 литра арбузного меда.

- На следующий год мы купили казан объемом 110 литров, а папа сложил из кирпича небольшую печь. Сварили 160 литров нардека, которые разлетелись всего за два месяца, - продолжает Елизавета. – В этом сезоне мы вновь расширили домашнее производство и приобрели еще два казана на 110 и 225 литров. Сложили новые печи и приступили к варке. На один казан объемом 110 литров уходит около 300 килограммов арбуза! Впрочем, все зависит от сорта и сладости арбуза. Например, после первой в этом году варки мы поняли, что нам требуется больше продукта. Сейчас ягоды еще полежат, наберутся сладости и дадут больше сока. Вкус нашего нардека остается неизменным, а вот его консистенция может немного отличаться. Чем дольше мы его выпариваем, тем гуще он становится. А если снимаем пораньше, получается жиже.

«Многие говорят, что ели точно такой же мед в гостях у бабушек»

Уже после первых дегустаций фермеры поняли, что их нардек – это не просто полезный десерт, но и незабываемые эмоции родом из детства.

- Я даже не предполагала, что люди так откликнутся на нашу затею. Стариков, наших родителей, уже почти не осталось в живых. А вот люди моего возраста – 50, 60 лет, которые жили в Волгоградской области, точно вспомнят это угощение, - уверена Елена Ковалева. – Может быть, не все знают его название. Сегодня мы заехали в сетевой магазин и встретили мою одноклассницу. Она спросила про нардек. Пока мы с ней разговаривали, нас окружила очередь: «А что это такое?». Говорю – арбузный мед. Многие стали рассказывать, как в свое время ели такой в гостях у бабушек. Возвращаясь с моря, туристы нередко заезжают к нам. Вот только недавно выхожу во двор и вижу людей: «Мы едем с моря в Киров. Узнали, что у вас тут нардек». Достала и отдала им две последние прошлогодние банки.













Двадцать литров ностальгического продукта быстро разлетелись и на традиционном Камышинском арбузном фестивале. Пробуя густой нардек, пожилые люди удивленно протягивали: «А мы думали, что такого больше не производят!».

- Вечером мы собирались возвращаться с фестиваля в Антиповку, как вдруг к нам подошла большая семья. Взрослый мужчина говорит: «Я сейчас пробовал арбузный мед, и он был не таким. Если у вас именно тот, из детства, заберу все остатки». Продегустировал, и у него буквально загорелись глаза. «Сколько осталось? Четыре литровых банки? Забираю все!». Мы возвращались домой на таком адреналине. Эмоции живой продажи мотивируют на дальнейшее развитие, - делится впечатлениями Елизавета. – Мы в детстве не очень понимали уникальность мёда. Нам хотелось обычного печенья или конфет, хотя нардек всегда стоял на столе как альтернатива. Мой сын тоже не сразу оценил угощение. Сперва несколько темных капелек в своей каше он принял за шоколад. А сейчас он проникается к нардеку особой любовью, когда мы едем отдавать покупателям баночки. В эти моменты ребенок просто обожает арбузный мед и хочет есть его ложками ( Смеется – Прим.) А вот дома десерт востребован не так сильно. Хотя сын старается участвовать в его производстве, добавляет воды, а потом половником переливает готовый продукт в банки.

«Наш нардек – не столько для бизнеса»

Для производства нардека семья Ковалевых использует всего один ингредиент – сочную арбузную мякоть. Однако при внешней простоте рецепта в процессе производства у медоваров возникает немало вопросов.

- В нардек мы не добавляем ничего, кроме мякоти – ни сахара, ни воды. Но тонкостей и нюансов при этом немало. Как раз сейчас мы решаем вопрос о концентрации мякоти. Многие покупатели хотят, чтобы мед был более густым. Кстати, некоторые используют его как соус. А один волгоградский ресторан закупил наш нардек, чтобы поливать десерт панна котту, - уточняет Елизавета Грошева. – Раньше нас часто спрашивали, делаем ли мы арбузное варенье из корочек. Решили попробовать. Если раньше мы использовали только мякоть, то теперь перерабатываем ягоду целиком. Мякоть – для нардека, корочки – для варенья, а обжаренные, перемолотые и смешанные с цикорием косточки – для арбузного кофе. В идеале мы хотим стандартизировать производство и сделать его безотходным. Кстати, в сентябре о своих находках мы расскажем на встрече с известными шеф-поварами, которая пройдет в Москве.













Старинный бабушкин рецепт меда камышинские фермеры не скрывают за семью замками. Продолжатели семейного дела с удовольствием показывают весь процесс производства и уверяют, что в конечном счете у каждого производителя получится свой уникальный продукт.

- Наш нардек – не столько для бизнеса. Мы действительно получаем удовольствие от того, что это удовольствие получают люди. И меня, и моих детей буквально распирает от радости, когда мы видим букет этих эмоций, - улыбается Елена Ковалева.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива семьи Ковалевых