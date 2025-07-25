Происшествия

Водителю фургона в Волгограде залили перцовкой лицо из-за конфликта на парковке

Происшествия 25.07.2025 09:20
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25.07.2025 09:20


В Красноармейском районе Волгограда водителю грузового фургона накануне, 24 июля, залили лицо из перцового баллончика. На помощь мужчине пришли очевидцы происшествия, а злоумышленники с места происшествия скрылись.

По информации волгоградцев, инцидент произошел на бульваре им. Энгельса возле магазина «Красное&Белое».

– Все произошло из-за того, что водитель фургона подъехал к магазину для разгрузки товара. При этом он заблокировал одну из машин. которая там уже стояла. Когда люди попросили его отъехать, он сообщил, что не может этого сделать. Слово за слово. Женщина из заблокированной машины снесла боковое зеркало "газелисту", началась драка, – рассказали читатели ИА «Высота 102». 


По словам горожан, водитель фургона был один, а со второй стороны – двое.

– Вроде бы, это были муж и жена. Все в татуировках, среднего возраста. В какой-то момент кто-то из них достал баллончик, – сообщают жители южного района Волгограда. 

По данным очевидцев, на помощь пострадавшему пришли продавцы магазина. Мужчине вынесли воды, чтобы он мог промыть глаза от разъедающего спрея.

 

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили, что в полицию накануне сообщение об инциденте поступило от сотрудников магазина.

– В полицию поступило сообщение от работников магазина о происходящем конфликте. Неизвестные, согласно сообщению волгоградцев, повредили зеркало машины и распылили перцовку в водителя «Газели», после чего покинули место происшествия на автомобиле. Сотрудниками ГАИ скрывшийся автомобиль установлен, граждане доставлены в отдел полиции, – сообщили в Главке полиции. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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