В Волгоградской области еще четыре населенных пункта будут удостоены звания «Рубеж Сталинградской доблести», сообщает V102.RU со ссылкой на облдуму.

- Рабочие поселки Октябрьский и Светлый Яр, города Камышин и Суровикино могут войти в перечень населенных пунктов волгоградского региона, удостоенных звания «Рубеж Сталинградской доблести». Соответствующие представления в Волгоградскую областную Думу внес губернатор Герой России Андрей Бочаров, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Рабочие поселки и город Суровикино предлагается удостоить этим званием за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в ходе ожесточенных сражений в период Сталинградской битвы. Город Камышин станет первым населенным пунктом в регионе, который получит это звание за массовый трудовой героизм и самоотверженность, проявленные тружениками города при обеспечении бесперебойного производства продукции для фронта. Соответствующие изменения в региональный закон от 16 февраля 2023 года «О почетном звании Волгоградской области «Рубеж Сталинградской доблести» были внесены в ноябре 2024 года.

Профильный комитет облдумы одобрил эту инициативу. Окончательное решение примут депутаты на заседании 25 апреля текущего года.

На сегодняшний день в Волгоградской области звания «Рубеж Сталинградской доблести» уже удостоены четыре населенных пункта волгоградского региона – станица Клетская, города Котельниково и Серафимович, районный поселок Городище.