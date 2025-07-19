Происшествия

Под Волгоградом засняли последствия смертельного ДТП с «Нивой»

Происшествия 19.07.2025 13:05
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19.07.2025 13:05


19 июля в Котовском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Ранним утром на участке региональной трассы «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин» в границах Купцовского сельского поселения легковой автомобиль вылетел в кювет, совершив опрокидывание.



- Около 05:30 часов на 143-м км автодороги водитель, управляя автомашиной «Нива», не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте.

Отметим, обстоятельства произошедшего сейчас проверяет следственная группа.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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