Происшествия

В Волгограде пожарные четыре часа тушили руины ДК им. Кирова

Происшествия 19.07.2025 10:46
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19.07.2025 10:46


18 июля в Кировском районе Волгограда горел Дворец культуры им. Кирова. По информации местных жителей, огнём оказалось объято южное крыло заброшенного объекта культурного наследия, где два десятилетия назад уже было возгорание. Пожар в течение четырёх часов ликвидировали спасателям.



- В 21:00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе города Волгограда. В неэксплуатируемом двухэтажном здании горели деревянные конструкции между 1 и 2 этажей и кровли на площади 600 кв. метров. Пожарные подразделения 5 ПСЧ ликвидировали горение в 00:16, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В ведомстве подчеркнули, что погибших и пострадавших нет, а причиной возгорания в объекте культурного наследия стало неосторожное обращение с огнём.

По информации очевидцев, после предыдущего пожара власти попытались ограничить доступ посторонних в помещения ДК, однако железные листы вскоре были выломаны неизвестными. Также местные жители сообщают, что за несколько дней до возгорания фиксировали поджог двери в том же крыле здания. Соответствующую информацию прохожие передали сотрудникам, охраняющим объект.

Отметим, ранее редакция неоднократно рассказывала о попытках властей найти средства на восстановление Дворца культуры им. Кирова. В июне 2024 года муниципалитет пытался привлечь финансирования за счёт концессионного соглашения. Однако, судя по всему, желающих вкладываться в здание не нашлось.

Фото: Мой дом - Кировский район Волгограда! / vk.com

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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