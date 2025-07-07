В станице под Волгоградом разыскивают пенсионера с провалами памяти





В Серафимовичском районе Волгоградской области волонтеры разыскивают 78-летнего пенсионера Сергея Буренок. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома в станице Усть-Хоперская 6 июля и больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 178, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза.

Пенсионер в день пропажи был одет в красную футболку, Черные штаны, зеленые галоши и в кепке цвета хаки.

Также волонтеры предупреждают, что пожилой мужчина может не ориентироваться в пространстве и иметь провалы в памяти.

Если вам известно о его местонахождении, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me