Общество

В Волгограде полиция разыскивает таксиста, сбившего после конфликта пассажира

Общество 07.07.2025 10:28
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07.07.2025 10:28


7 июля в Красноармейском районе Волгограда правоохранители разыскивают водителя такси, покалечившего 39-летнего пассажира на бульваре Энгельса. Во время поездки между мужчинами произошёл конфликт, и волгоградец покинул чужой автомобиль, однако далеко уйти ему не удалось.

- По словам пострадавшего, сегодня утром он совершил поездку в такси Datsun on-DO черного цвета. В салоне у него произошёл словесный конфликт с водителем, после чего последний высадил его и специально совершил наезд, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате случившегося у волгоградца был диагностирован перелом левой голени. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Злоумышленник же скрылся с места ДТП. В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. Ведётся розыск водителя такси.

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