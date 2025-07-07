В Волгограде полиция разыскивает таксиста, сбившего после конфликта пассажира





7 июля в Красноармейском районе Волгограда правоохранители разыскивают водителя такси, покалечившего 39-летнего пассажира на бульваре Энгельса. Во время поездки между мужчинами произошёл конфликт, и волгоградец покинул чужой автомобиль, однако далеко уйти ему не удалось.

- По словам пострадавшего, сегодня утром он совершил поездку в такси Datsun on-DO черного цвета. В салоне у него произошёл словесный конфликт с водителем, после чего последний высадил его и специально совершил наезд, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате случившегося у волгоградца был диагностирован перелом левой голени. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Злоумышленник же скрылся с места ДТП. В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. Ведётся розыск водителя такси.