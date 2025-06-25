Общество

Россияне снова сообщают о пропаже мобильного интернета

Общество 25.06.2025 09:13
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25.06.2025 09:13


Сегодня, 25 июня, в отдельных регионах России жители снова сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. В соседней с Волгоградской Саратовской области сбои наблюдаются с самого утра, передает ИА «СарИнформ». Кроме того, из-за проблем в работе навигационных систем саратовцы обращают внимание на рост цен на услуги такси. 

Напомним, что накануне, 24 июня, мобильный интернет не работал в Волгограде.  Горожане также жаловались на невозможность заказать такси или доставку продуктов, «зависли» и банкоматы в отделениях различных кредитных организаций. При этом на оплате проезда транспорта отсутствие связи не сказалось. 

В администрации Волгоградской области пропажу интернета объясняли необходимостью обеспечения комплексной безопасности. Как подчеркивали  профильном комитете обладмина, ограничения, если и применяются, то лишь временно.

 

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