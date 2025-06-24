Общество

Под Волгоградом покатушки юных байкеров оплатят их родители

Общество 24.06.2025 22:05
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24.06.2025 22:05


В  Городищенском районе к ответственности за нарушение ПДД привлечены юные байкеры и их родители. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 16-летний юноша и 17-летняя девушка, управлявшие мотоциклами без водительских удостоверений, были задержаны накануне в ходе рейдовых мероприятий в рабочем поселке Городище.

В отношении юных водителей, достигших возраста привлечения к административной ответственности  были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере до пятнадцати тысяч рублей. Материалы направлены в районную комиссию КДН для рассмотрения. Мотоциклы помещены на специализированную стоянку.

Кроме этого, в отношении родителей этих водителей были составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Также в отношении родителей собраны материалы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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