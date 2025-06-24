Под Волгоградом покатушки юных байкеров оплатят их родители





В Городищенском районе к ответственности за нарушение ПДД привлечены юные байкеры и их родители. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 16-летний юноша и 17-летняя девушка, управлявшие мотоциклами без водительских удостоверений, были задержаны накануне в ходе рейдовых мероприятий в рабочем поселке Городище.



В отношении юных водителей, достигших возраста привлечения к административной ответственности были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере до пятнадцати тысяч рублей. Материалы направлены в районную комиссию КДН для рассмотрения. Мотоциклы помещены на специализированную стоянку.



Кроме этого, в отношении родителей этих водителей были составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.



Также в отношении родителей собраны материалы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



