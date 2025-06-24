Похолодание и продолжение дождей прогнозируют в Волгоградской области

Июнь не собирается «исправляться», и в ближайшие дни в регионе будет по-прежнему нежарко и дождливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, минимум до 27 июня в регионе сохранится дождливая погода – дожди, ливни с грозами обещают в отдельных районах. При грозах порывы ветра могут достигнуть скорости 15-20 метров в секунду. Дневная температура будет постепенно падать и к пятнице может достигнуть всего +17 градусов. Ночи в регионе тоже будут весьма прохладными – от +12 до +17, а при прояснении даже +7.