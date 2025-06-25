КСП недосчиталась в волгоградских школах и детсадах 540 педагогов





В 2023-2024 учебном году в школах и детсадах Волгоградской области зафиксировано существенное сокращение численности педагогов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на контрольно-счетную палату региона, количество учителей и воспитателей уменьшилось на 540 специалистов.

В школах ревизоры зафиксировали уменьшение численности педагогов на 216 ед., а вспомогательного персонала на 261 ед. Одновременно в 32 муниципальных образованиях количество учеников сократилось на 2051 человека, при этом в 6 муниципалитетах количество школьников, напротив, выросло на 2557 учеников.

- Нагрузка на педагогический персонал увеличилась в 18 муниципальных образованиях, средняя нагрузка по области составила 14,5 чел. (в городских округах — 18,2 чел., в муниципальных районах — 10,7 чел.), - говорится в докладе КСП.

При этом эксперты отмечают, что в образовательных учреждениях региона по-прежнему нагрузка на одного учителя ниже предельной наполняемости классов.

В детских садах в 2023-2024 учётном году количество педагогов сократилось на 324 человека. Кроме того, на 659 человек уменьшилось количество вспомогательного персонала.

- Основное уменьшение численности персонала наблюдается в городских округах Волгоградской области на 737 чел. (педагогического персонала — на 247 чел., прочего персонала — на 490 чел.), - подчёркивается в анализе экспертов.

При этом ревизоры отмечают довольно драматичное сокращение по количеству воспитанников детских садов – сразу на 6269 человек. В детсадах на территории городских округов, по сравнению с предыдущим периодом, недосчитались 4774 ребёнка, в муниципальных районах — 1495 детей.