



Волгоградцы все чаще жалуются на нежеланное соседство с крысами, заполонившими подвалы жилых домов, дворы и даже городские парки. На прошлой неделе проблему признали и в региональном управлении Роспотребнадзора. По словам специалистов, нашествие грызунов спровоцировали мусорные завалы. Корреспонденты ИА «Высота102» пообщались с волгоградским биологом и дезинфектором, узнав их мнение о причинах небывалой активности животных и способах борьбы с ними.

Крайняя неприхотливость крыс при выборе новых «апартаментов» играет против людей. Грызуны, которые способны всерьез подпортить жизнь человеку, встречаются даже на полярных станциях. Что уж говорить про жилые дома, в которых созданы практически идеальные условия для хвостатых гостей.

- Крысы относятся к видам –космополитам и встречаются повсеместно – даже на полярных станциях, - рассказывает волгоградский биолог Николай Онистратенко. – В своем обширном ареале популяция стремится выделить разные функциональные зоны – кормовые участки, кладовые, гнездовья, пограничные участки и даже уголки для отдыха и игр. Поэтому-то мы можем встретить крысу практически везде. Конечно, они стараются подобрать себе защищенные, труднодоступные места для обустройства жилищ, селятся рядом с постоянными источниками пищи и любят «скрытые тропы» - полые стены, трубы, кабель-каналы, вентиляционные фасады.

На жизнь животных, от одного вида которых у горожан бегут мурашки по коже, влияет не только обилие мусора. Зеленый свет крысам, готовым рожать до восьми раз в год, дает и отсутствие конкурентов, и хорошая эпидемиологическая ситуация.

- Как и многие грызуны, крысы склонны к многоплодности. Они способны рожать по 5-10 крысят до 8 раз в год, - отмечает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Крысы – любящие матери, которые оберегают и воспитывают своих детенышей, включая их в общественную жизнь своей популяции. На их численность влияют многие внешние факторы: обилие корма, отсутствие хищников и конкурентов, отсутствие эпидемий. Устойчивость и жизнеспособность популяции также зависит от появления гибридного потомства, что часто случается при миграции животных с грузами. Многие геоклиматические и космические факторы выступают в качестве стимулирующих или сдерживающих – те же похолодания и засухи влияют на их жизнь напрямую. Опосредованно сказываются солнечные и геологические циклы. Все это приводит к многолетним ритмичным «волнам жизни».

Соседство с крысами влечет за собой немало проблем. И, к слову, испорченную одежду или уничтоженные провода в автомобиле специалисты называют всего лишь «цветочками».

- Безусловно, соседство с дикой, не ручной крысой создает много проблем. Эти животные способны поедать и портить пищу, причём они могут даже вскрывать консервы. Постоянное стремление стачивать резцы, а также организация жизненного пространства, при которой крысы активно грызут любые предметы и препятствия, приводят к порче одежды, повреждению линий связи и электросистем, - перечисляет Николай Онистратенко. - Страдает транспорт - известны случаи затопления судов, авиакатастроф и отказа автотранспорта, вызванные «работой» грызунов. Продукты их жизнедеятельности, шерсть попадают в жизненное пространство человека, портят продукты и вещи, вызывают аллергию и становятся питательной средой для инфекций. Крысы могут проявлять агрессию к человеку и домашним животным. Известны случаи, когда от соседства с ними страдали не только домашний скот и домашняя птица, но также маленькие дети и малоподвижные больные. Ну, и, конечно, при проявлении грызунов велика опасность переноса серьёзных и даже смертельно опасных заболеваний - бешенства, чумы, туляремии, тифа.

Впрочем, и без такого устрашающего «резюме» понятно, что крыса, пожалуй, самый нежеланный сосед из всех возможных. Правда, избавиться от нее не так-то просто. В отличие от мышей, которые достаточно легко поддаются на хитрости дезинфекторов, эти грызуны быстро раскрывают легкие схемы и уверенно обходят очевидные приманки.

- Крысы - очень умные и легко обучаемые животные, поэтому борьба с ними - сложный творческий процесс, во время которого мы как бы «поднимаем» популяцию на боле высокий поведенческий уровень и обучаем своего противника, - подытоживает биолог.

- Крысы действительно видят клеевую подложку и легко через нее перепрыгивают, родентициды игнорируют, а к новой пище относятся с недоверием. В этом случае нам для начала нужно с ней подружиться и как следует ее прикормить, чтобы она решилась на эксперименты с новой едой. Как-то раз я три дня кормил эту несговорчивую особу, пытаясь наладить с ней контакт. А вообще за ними можно охотиться и до 40 дней, - рассказывает о тонкостях своей работы волгоградский дезинфектор Роман Хасполадов. – Почему в последнее время их стало больше? Тут я вам не открою Америки. Люди, имеющие отношение к управляющим компаниям, нередко выполняют свою работу только на бумаге. По факту же не делается ровным счетом ничего. В итоге с нарастающим эффектом у людей в домах появляется все больше и больше грызунов. Сфера услуг стала продавленная. К делу подключаются дилетанты, которые состоят с нами в одних чатах и порой задают такие вопросы, от которых на голове шевелятся волосы. Самое страшное, что они не просто не разбираются в этом деле, но даже не хотят учиться. И если нарваться на такого горе-специалиста, то крыса никуда не уйдет и через пару лет умрет своей естественной смертью, оставив многочисленное потомство.

О нашествии крыс волгоградцы говорили уже не раз. Облюбовав контейнерные площадки, грызуны расширили свои горизонты и объявились даже в центре города. Драку откормленного животного с неуступчивой вороной горожане сняли на видео.

Напомним, что при обнаружении крысы в парках или скверах предписания выдаются администрации Волгограда. Если же грызуны почувствовали себя своими в местах общего пользования жилых домов, ответственность за истребление новых «жильцов» возлагается на управляющую компанию. Жалобы на бездействие организаций принимают сотрудники Роспотребнадзора.

Фото Романа Хасполадова