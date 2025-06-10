Расследования

Приехавший из Москвы нелегал изнасиловал девушку под Волгоградом

Расследования 10.06.2025 16:51
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10.06.2025 16:51


В Волгоградской области полицейские задержали 33-летнего гражданина иностранного государства, который в ночь с 8 на 9 июня на территории хутора Рябовский Алексеевского района проник в дом местной жительницы и изнасиловал ее. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, о возможном преступлении сообщил в полицию встревоженный отец волгоградки. Мужчина пояснил, что в  неизвестный пробрался в жилище девушки, после чего связь с ней оборвалась. 

– На место были направлены сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника, – сообщают в пресс-службе волгоградского главка МВД России. – Установлено, что в конце мая фигурант прибыл на территорию Волгоградской области из Московского региона для занятия трудовой деятельностью, однако в установленном порядке документы на осуществление такой деятельности им оформлены не были. Он незаконно трудился у одного из фермеров Алексеевского района. 

Работодателю, незаконно нанявшему мигранта на работу, также предстоит объясниться с полицейскими. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции дадут правовую оценку действиям фермера. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, Новоаннинским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище и ч. 1 ст. 131 УК РФ – изнасилование. 

В следственном управлении также уточняют, что мигрант находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения и сначала предлагал девушке вступить с ним в связь за деньги. 

– В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняют в СУ СКР. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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