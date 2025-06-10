В Волгограде АО «ВМЭС» незаконно зарабатывало на отключении света





Кассационный суд поддержал позицию Волгоградского УФАС в прецедентном деле по привлечению к ответственности энергетиков за незаконные действия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство, акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» (АО «ВМЭС») ущемило интересы жителей Волгограда.

Некоторое время назад УФАС признало АО «ВМЭС» нарушившим Закон о конкуренции. Поводом послужило обращение ООО «Волгоград Южный», которое намеревалось провести ремонтные работы в многоквартирном доме, для чего потребовалось обесточивание МКД. Но в АО «ВМЭС», которое должно было выполнить отключение света, потребовали оплатить услуги, насчитав по 22577 рублей на одного потребителя.

Однако в УФАС установили, что затраты на данные услуги уже включены в тариф для всех жителей Волгограда по услуге «передача электрической энергии».

По итогам рассмотрения дела АО «ВМЭС» признано нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции[1]. За совершение указанного нарушения компания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 512 072 рублей.

Также УФАС выдало предписание о прекращении взимании платы за услуги по отключению электроэнергии и его возобновлению в случаях, когда инициатором отключения выступает потребитель электрической энергии.

Предписание уже исполнено, а сетевой организацией осуществлён возврат денежных средств потребителям (более 30 организациям), с которых взималась плата в 2023 году.

Однако энергетики не согласились с позицией УФАС и обжаловали его решение в судах. Правоту антимонопольного ведомства сначала подтвердил арбитражный суд Волгоградской области, затем решение суда было оставлено в силе в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. И вот на днях позицию УФАС признал законной арбитражный суд Поволжского округа.