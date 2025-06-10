В Михайловке тушат пожар на мусорном полигоне

Сегодня, 10 июня, в муниципальном округе город Михайловка загорелся полигон твердых бытовых отходов. Как сообщили V102.RU в администрации округа, на территории объекта произошло возгорание сухой растительности.
На борьбу с пожаром выдвинулись силы и средства муниципального округа. Администрация просила жителей сохранять спокойствие.
- Вызов поступил в 11.50. Горит мусор на открытой территории. Площадь устанавливается. Подразделения на месте, работают, - уточнили информагентству в ГУ МЧС России по региону.
К данному часу распространение огня удалось остановить. Площадь пожара устанавливается. В настоящее время идет поливка тлеющих очагов.
Фото: администрация м.о.г. Михайловка / t.me