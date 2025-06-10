«Зерно не пострадало»: КАМАЗ с пшеницей вспыхнул на пути в Волгоград

Грузовой автомобиль, перевозивший пшеницу из хутора Перекопка в Волгоград, загорелся в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного накануне в 11:50.

КАМАЗ загорелся на автодороге в 5 км от станицы Новогригорьевская.

- Горел автомобиль «КАМАЗ 65115» на площади 8 кв.м. Пожарные подразделения ОП ПЧ-88 ликвидировали горение в 12:25, - сообщили в оперативном ведомстве. - Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Также известно, что перевозимое зерно не пострадало.