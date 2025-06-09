Происшествия

17-летняя волгоградка задержана полицией за работу на побегушках у аферистов

Происшествия 09.06.2025 10:41
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09.06.2025 10:41


Еще одна молодая особа в Волгограде стала фигуранткой уголовного дела как пособница телефонных аферистов. По сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области, на этот раз была задержана 17-летняя девушка, которая нашла преступную подработку по объявлению в Telegram. 

– Согласившись на предложение о заработке, местная жительница должна была выполнять роль курьера – забирать и переводить денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения оставлять себе небольшой процент от суммы, – сообщили в главке полиции. – Сообщники задержанной звонили пенсионерам, представляясь юристами банковского надзора, и под предлогом освобождения от ответственности за неподачу своевременной декларации о доходах, убеждали передать деньги курьеру.

Обобрать 17-летняя волгоградка помогал троих пенсионеров из Дзержинского, Центрального и Советского районов. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

В настоящее время полицейскими Волгограда расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Задержанная находится дома – под подпиской о невыезде. Не исключено, что девушка может быть причастна и к другим подобных эпизодам преступления. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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