В Волгограде «Яндекс. Такси» попало в ДТП у Ворошиловского торгового центра





18 июля в Волгограде из-за ДТП оказалось ограничено движение автомобилей у Ворошиловского торгового центра. Водитель иномарки заметив пешеходов на обочине, неожиданно остановился на разрешающий движение сигнал светофора, однако следующий за ним таксист предпочёл не притормаживать. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.





- В 09:45 напротив дома № 6 по ул. Р. Крестьянская произошло столкновение автомашин Volkswagen Polo и BAIC X55, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель такси, несмотря на приличную дистанцию до автомобиля, не стал останавливаться. Напротив, придав газу и выехав на сплошную, он попытался протиснуться между иномаркой и ещё одним автомобилем, однако не рассчитал расстояние и врезался в оставшуюся машину.

Отметим, пассажирке Volkswagen, потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранители.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области