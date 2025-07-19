Происшествия

В Волгограде «Яндекс. Такси» попало в ДТП у Ворошиловского торгового центра

Происшествия 19.07.2025 11:21
0
19.07.2025 11:21


18 июля в Волгограде из-за ДТП оказалось ограничено движение автомобилей у Ворошиловского торгового центра. Водитель иномарки заметив пешеходов на обочине, неожиданно остановился на разрешающий движение сигнал светофора, однако следующий за ним таксист предпочёл не притормаживать. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.



- В 09:45 напротив дома № 6 по ул. Р. Крестьянская произошло столкновение автомашин Volkswagen Polo и BAIC X55, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель такси, несмотря на приличную дистанцию до автомобиля, не стал останавливаться. Напротив, придав газу и выехав на сплошную, он попытался протиснуться между иномаркой и ещё одним автомобилем, однако не рассчитал расстояние и врезался в оставшуюся машину.

Отметим, пассажирке Volkswagen, потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранители.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.07.2025 13:05
Происшествия 19.07.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2025 10:46
Происшествия 19.07.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2025 08:23
Происшествия 19.07.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 17:49
Происшествия 18.07.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 17:28
Происшествия 18.07.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 15:00
Происшествия 18.07.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 14:44
Происшествия 18.07.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 11:15
Происшествия 18.07.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 10:54
Происшествия 18.07.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 09:49
Происшествия 18.07.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 09:20
Происшествия 18.07.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 20:28
Происшествия 17.07.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 16:02
Происшествия 17.07.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 10:51
Происшествия 17.07.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 09:42
Происшествия 17.07.2025 09:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
В Волгограде в сквере имени Симбирцева построят новый фонтанСмотреть фотографии
13:05
Под Волгоградом засняли последствия смертельного ДТП с «Нивой»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде из-за не сдюживших в жару автобусов нарушен график маршрута №77Смотреть фотографии
11:40
СОБР с полицией заглянули на огонёк в ночные клубы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгограде «Яндекс. Такси» попало в ДТП у Ворошиловского торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Волгоградский «Ротор» 19 июля откроет сезон в гостях против ульяновской «Волги»Смотреть фотографии
10:46
В Волгограде пожарные четыре часа тушили руины ДК им. КироваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В Волгоградской области до понедельника задержится шторм с дождями и грозамиСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области задерживаются поезда №340 и №478 из-за ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:44
Волгоградцам запретили использовать накладки для фиксации детей в автомобилеСмотреть фотографии
08:23
Бастрыкин заинтересовался волгоградским мотоклубом после травмирования ребёнкаСмотреть фотографии
07:50
В Волгоградской области для медиков приобретут сотню скорых за 784 млн рублейСмотреть фотографии
07:17
На юге России после атаки БПЛА образовалась пробка из 50 поездовСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде ужесточат запрет на использование электросамокатовСмотреть фотографии
21:40
На мосту под Волгоградом ввели ограничения для грузовиковСмотреть фотографии
21:12
Депутат Госдумы назвал «французским стыдом» переименование бульвара СталинградаСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом на месте бывшей АГЗС образовалось ядовитое озероСмотреть фотографии
20:19
Волгоградский клуб «Киквидзе» вышел в плей-офф мини-футбольного турнира «Белые ночи» Смотреть фотографии
19:59
Под Волгоградом фермер снял озеро с вареными ракамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
Под Волгоградом автомобили застряли в многокилометровых пробкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
В Урюпинске появились временные бюсты убитых царя и цесаревичаСмотреть фотографии
18:32
ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье ОрешкинуСмотреть фотографии
18:01
Эксклюзив ИА «Высота 102»: Андрей Кривов поделился планами по развитию СК «Ротор»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгограде новую трубу установили на котельной в Ворошиловском районеСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде мужчина погиб под колесами поездаСмотреть фотографии
17:33
Валентин Дроздов возглавил поликлинику №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцев срочно эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
17:10
В Волгограде с осужденного главы ООО «РСА» Васильева взыскали 160 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградской области лейтенанты полиции спасли женщину из горящего домаСмотреть фотографии
16:46
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и АзииСмотреть фотографии
 