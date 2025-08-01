Новым руководителем УМВД по Волгограду назначен Александр Гудков

Сегодня, 1 августа, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил личному составу Управления МВД России по Волгограду нового руководителя полковника полиции Александра Гудкова. Ранее он возглавлял отдел полиции Красноармейского района Волгограда.

Новому руководителю и сотрудникам УМВД были поставлены задачи по предупреждению и пресечению криминальных посягательств, совершенных с использованием IT-технологий, обеспечения безопасности жителей и гостей города, в том числе в местах с массовым пребыванием граждан, контроля за дорожной обстановкой, борьбе с нелегальной миграцией и наркопреступностью.

Дмитрий Свинов пожелал назначенному руководителю успехов в оперативно-служебной деятельности на ответственной должности и по сложившейся традиции вручил служебное удостоверение.

Напомним, как сообщало V102.RU, бывший руководитель УМВД по Волгограду Максим Полухин в июне 2025 года перешел на работу в ГУ МВД по Волгоградской области, где занял пост замначальника полиции по оперативной работе.





Справка. Гудков Александр Михайлович родился в 1981 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел служит с 1999 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Советского района Волгограда, впоследствии руководил подразделением уголовного розыска, а также возглавлял отделы полиции Советского и Красноармейского районов города Волгограда. Награжден ведомственными наградами.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области