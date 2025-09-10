Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентября

Две электрички развезут болельщиков после матча «Ротора» и «КАМАЗа», который пройдет на «Волгоград Арене» 14 сентября в 17-00 ч. Бесплатный проезд в южные районы Волгограда и в Волжский по традиции обеспечит волгоградский клуб.
Болельщики смогут воспользоваться электричкой Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:40 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 20:46. Из маршрута следования исключены остановки Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.
Для жителей Волжского организована электричка со станции Волгоград-1 отправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:56 (верхняя платформа) и прибытием на конечную в 20:34. Состав не остановится на станциях Бакинская, Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская.