Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентов

Общество 10.09.2025 09:44 Реклама
В Волгоградской области продолжается активная модернизация и цифровизация энергетического комплекса. Вслед за совершенствованием энергосистемы, цифровые технологии входят в жизнь и простых абонентов. Но все же к новой реальности адаптировались пока не все, особенно психологический барьер перед технологическими новинками возникает у представителей старших поколений. Как дистанционные сервисы упрощают решение практически любого вопроса – в трех повседневных историях из жизни обычных сбытовых участков в Волгограде.
«Здравствуй, мама…»
В разговоре с сотрудником энергокомпании абонент-должник за электроэнергию категорически настаивал, что производит оплату своевременно, но деньги на лицевой счет не поступают. После проверки истории платежей в личном кабинете банка, выяснилось,что в уведомлениях о необходимости оплаты указаны реквизиты другого лицевого счета. При внимательном рассмотрении обнаружилось, что лицевой счет принадлежит матери должника. Вероятно, абонент произвел оплату однажды, и банк автоматически подтянул оплату и в следующем месяце. Но поскольку клиент оплачивал счета и не задавал вопросы, то банк и продолжал направлять ему уведомления, как надлежащему владельцу лицевого счета по данному адресу. 
Параллельно с сыном, мать также оплачивала свои квитанции и не догадывалась о происхождении постоянных переплат. После выяснения обстоятельств, излишне оплаченные денежные средства по заявлению были перенесены, вопрос о задолженности урегулирован. 
«До МФЦ и обратно – в один клик»
Другой абонент обратился на абонентский участок с просьбой переоформить лицевой счет. Полного пакета документов при себе у него не было - отсутствовала выписка из ЕГРН. Получить ее можно в другом ведомстве. Сотрудник абонентского участка предложила воспользоваться сервисом «Госуслуги» для того, чтобы выгрузить документ и не терять время на посещение МФЦ. Также было разъяснено, что заявление на переооформление лицевого счета с прилагающимися документами можно отправить через личный кабинет на сайте энергосбытовой компании. В результате, договор был переоформлен, не покидая абонентского участка.
«Странные звонки» 
На сбытовой участок поступил звонок от бдительного потребителя. Он сообщил, что пять минут назад ему позвонили в мессенджер и, представившисьсотрудникомкомпании, предложили заменить счетчик бесплатно. Дальше все по знакомой схеме: для оформления заявки нужно сообщить свои паспортные данные и сказать код из СМС, поступивший с «Госуслуг». Контролер сбытового участка подтвердил потребителю, что это звонок от мошенников. Официальные представители компании не запрашивают персональные данные по телефону, а могут только согласовать дату и время установки прибора учета или съема контрольных показаний. Подать заявку о бесплатной  замене вышедшего из строя прибора учета может только сам потребитель в своем личном кабинете. При этом никакой дополнительной регистрации через «Госуслуги» не существует, никаких СМС получать, а уж тем более кому-то сообщать коды, для этого не требуется. 
Все три истории показывают, что  многие вопросы у волгоградских потребителей электроэнергии  просто не возникли бы, если бы они грамотно пользовались электронными сервисами на сайте энергосбытовой компании energosale34.ru и чате контакт-центра. С помощью официальных онлайн-сервисов также можно передать показания, получить информацию о начислениях и выставленных счетах, направить заявления и прилагающиеся документы.
Реклама. ПАО «Волгоградэнергосбыт», ИНН 3445071523, erid: F7NfYUJCUneTSUKPp7zx

