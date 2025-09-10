



В ночь с 9 на 10 сентября на Землю обрушилась 6-балльная магнитная буря. Такого рода возмущения считаются умеренными по силе. Они происходят регулярно и обычно не привлекают особого внимания учёных. Однако в этот раз геомагнитная активность поставила на уши весь научный мир. Буря разразилась на планете неожиданно и без каких-либо предпосылок.

- Событие отсутствовало в прогнозах, которые ещё накануне были полностью окрашены в зелёные цвета. Загадку представляет, однако, даже не это, ведь в конце концов, учёные тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчётах, а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля, - рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В большинстве случаев магнитная буря — это проявление воздействия на магнитосферу Земли солнечного вещества. Как правило, оно доходит до планеты постепенно, и приборы фиксируют сначала переход магнитосферы из спокойного состояния в возбуждённое, после чего магнитная буря набирает свою силу. Однако в случае события, зафиксированного в ночь на 10 сентября, всплеск произошёл стремительно.

Судя по графику, рост активности был взрывной. Ещё в 21:00 приборы фиксировали геомагнитный штиль на уровне 3 баллов, однако уже в полночь бушевала 6-балльная магнитная буря.

При этом данный всплеск геомагнитной активности не связан с выбросами на Солнце. Согласно данным исследовательских станций, солнечное вещество к Земле этой ночью не приходило.

Отметим, в настоящее время учёные не видят ни одного полноценного научного объяснения произошедшему, отвечающего на все имеющиеся вопросы. Единственная версия, которую с натяжкой можно сейчас считать доминирующей в научном сообществе, объясняет разразившуюся магнитную бурю спонтанной активностью магнитосферы Земли.