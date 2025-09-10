Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовиком





9 сентября в Светлоярском районе Волгоградской области байкер угодил под колёса фуры. Авария произошла в темное время суток на участке трассы Р-22 у села Дубовый овраг.

- В 21:50 водитель, управляя мотоциклом Honda, на 59 км автодороги «Волгоград – Элиста» не справился с управлением и совершил опрокидывание с последующим столкновением с грузовым автомобилем Renault, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался. Прибывшие медики вынуждены были лишь констатировать смерть.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области