Бастрыкин заступился за запертую в стенах Z-поэтессу из Волгограда

Глава СК РФ вмешался в ситуацию с волгоградской поэтессой, запертой в собственном доме. О проблемах волгоградки сообщили в региональном отделении ОНФ.
Марина Забелина уже больше года не может свободно выходить из дома из-за отсутствия пандуса. Женщина страдает аутоиммунным заболеванием и от последствий перелома. В итоге каждый спуск по лестнице занимает у нее не менее получаса и то, только с посторонней помощью.
Выяснилось, что, несмотря на утвержденный проект откидного пандуса, администрация Центрального района Волгограда полгода не может найти средства на его установку.
Марина — талантливая поэтесса, автор книги для бойцов «Чебурашим со стихами», чьи работы выставлялись в Москве. Теперь же она – пленница в собственном доме.
Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в ситуации и взял ее на личный контроль.
Фото СК РФ