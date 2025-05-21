Расследования

Суд в Волгограде отправил в колонию банду чеченцев-разбойников

Расследования 21.05.2025 16:46
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21.05.2025 16:46


Советский районный суд вынес приговор банде разбойников, которые похитили автомобиль у знакомого, избив его и запугав оружием. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в марте 2023 года  Иуса Мутазаев  и трое братьев Шамаевых - Зумсо, Тумсо и Чянто – решили силой забрать автомобиль у потерпевшего. 
Муса Мутазаев  под надуманным предлогом пригласил знакомого  подъехать на своем автомобиле к бару «Сода», расположенному в Советском районе в Волгограде. Когда тот приехал, Зумсо Шамаев ударил его кулаком в лицо. Затем обвиняемые затащили потерпевшего  в бар, где Шамаев Зумсо вновь ударил несчастного кулаком и направил травматический пистолет в область лица потерпевшего. Лишь в последний момент он отвел пистолет в сторону и трижды выстрелил. 
Четверка при этом продолжила избиение своей жертвы. После удара ногой и серии ударов в грудь мужчина потерял сознание.  Угрожая дальнейшим избиением, злоумышленники потребовали ключи и документы от автомобиля LADA 211440, а также деньги взамен авто. В итоге они забрали машину потерпевшего и отогнали ее в рабочий поселок Октябрьский Калачевского района Волгоградской области.
Советский районный суд Волгограда приговорил Зумсо Шамаева к 3 годам 8 месяцам колонии общего режима, его брата Тумсо – к 3 годам 6 месяцам, а Чянто Шамаева и Мусу Мутазаеву – к 3 годам 4 месяцам каждого. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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