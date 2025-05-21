Общество 21.05.2025 19:47
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21.05.2025 19:47
Жители Гришинского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области проводили в последний путь земляка — участника СВО Александра Ильина. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нива».
Александр Ильин родился 18 апреля 1975 года в Казахской ССР. В 1989 году вместе с бабушкой приехал жить в хутор Чистополь Киквидзенского района. Работал в сельском хозяйстве, воспитал четверых детей.
10 февраля 2024 года житель Киквидзенского района ушёл добровольцем на специальную военную операцию. Служил стрелком штурмового отряда.
Погиб Александр Ильин 2 марта 2024 года на территории ДНР около населенного пункта Красногоровка. Ему было 48 лет.
- Александр Александрович останется в памяти односельчан настоящим героем, защитником Отечества. Вечная слава солдату России, вставшему на её защиту и принёсшему на алтарь будущей Победы свою жизнь! – говорят земляки погибшего воина.
Похоронили Александра Ильина 19 мая.
Фото: газета «Нива»
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