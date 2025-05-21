Четыре рейса в Волгоград из Шереметьево задержали из-за налета БПЛА





Аэропорт Шереметьево задержал вылет четырех рейсов в Волгоград из-за ограничений с связи с массовым налетом беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102», столичная воздушная гавань была закрыта дважды за день, однако изменения в расписание внесены для более поздних рейсов.

Так, в частности, согласно данным волгоградского аэропорта, прилет рейса «Аэрофлота», намеченный ранее на 19.25, переносится ровно на час – на 20.25. С опозданием, согласно расчетному времени, приземлится и самолет авиакомпании «Победа» – вместо 20.55 в 21.15. Прилет из Шереметьево еще двух самолетов с 21.05 на 23.05 и с 01.35 на 04.25.

Отметим, что в настоящее время в Москве остаются закрытыми Домодедово и Жуковский. Временные ограничения здесь действуют с 18:25.

По последним данным Минобороныдо 15.00 21 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено три БПЛА над Московской областью, 15 – над территорией Орловской области, семь – над территорией Курской области, шесть – над территорией Тульской области, два – над территорией Рязанской области и один – над территорией Брянской области. В настоящее время, по данным телеграм-каналов, ПВО продолжает работу в Московской области.