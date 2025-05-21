Общество

Жительницу Волгоградской области оштрафовали за оскорбительные СМС в адрес покойницы

Общество 21.05.2025 21:45
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21.05.2025 21:45


38-летняя жительница Фролово Волгоградской области оштрафована за оскорбительные СМС-сообщения. Как рассказали ИА «Высота 102» в горсуде, 19 февраля 2025 года Елена Д. в ходе конфликта с потерпевшей Ириной М., используя мобильный телефон, направила на абонентский номер последней СМС-сообщения, содержащие оскорбления, унижающие честь и достоинство в адрес потерпевшей и её покойной дочери. При этом женщина выражалась в неприличной форме. 
Женщина обратилась в прокуратуру, которой по результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ.
Автор бранных сообщений не явилась в суд. Мировым судьей судебного участка №58 Фроловского судебного района Волгоградской области Елена Д. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ. Она оштрафована на 3 тысячи рублей.
Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.
Фото V102.RU (архив)

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