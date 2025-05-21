



Дзержинский районный суд Волгограда взыскал со стоматологической клиники денежную компенсацию за использование фотографии местной жительницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, клиника заплатит женщине 50 тысяч рублей.

В исковом заявлении волгоградка указала, что в ноябре 2024 года в группе клиники в социальных сетях и на сайте она увидела свою фотографию. При этом истец не давала разрешения на использование своего изображения. Кроме того, на фотографии волгоградка была изображена в неестественной позе, с открытым ртом, изображая проблему с зубами, что оскорбило молодую девушку.

К слову, годом ранее девушка работала в ООО «ОРТОЦЕНТР» на должности администратора. В тот короткий период времени к ней обратился врач-стоматолог, который попросил сделать фотографии с ее участием для личного портфолио, на что она согласилась. Однако согласия на использование своего изображения не давала.

На просьбу убрать фото клиника удалила изображение с сайта, однако к тому времени оно успело провисеть 239 дней.

- Суд отметил, что, несмотря на последующее удаление ответчиком фотографий, длительное пребывание снимков в открытом доступе признано причиной значительного морального урона для истца, - добавили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Яндекс Карты