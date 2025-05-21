«Нам 10 лет – приходите за скидками»: торговый центр «Тулак» отмечает юбилей в Волгограде

Общество 21.05.2025 14:54 Реклама
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21.05.2025 14:54 Реклама
Открытие сезона ремонта в самом разгаре. Впереди целое лето – нужно привести квартиру или дом в порядок, что-то отремонтировать, изменить или обновить. При этом, желательно, не приходя в ужас от цен. Журналисты V102.RU решили заглянуть в популярный торговый центр «Тулак», который в этом году отмечает 10-летие, и оценить ассортимент и стоимость материалов. Подробности – в этом материале.
Годы развития и лояльности к покупателям
Торговый центр «Тулак» был построен в 2015 году из бывшего горячего цеха завода им. Куйбышева на территории оптово-строительного рынка на Тулака, сейчас – «Территория развития Волгино». Это географический центр Волгограда, что, несомненно, удобно покупателям со всех районов. В торговом центре представлены в ассортименте все самые необходимые материалы для ремонта и воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских решений.
– У нас представляют свою продукцию более 50 арендаторов с широким ассортиментом товаров для ремонта и отделки в разной ценовой категории. Любой покупатель найдет себе товар по душе, сможет присесть отдохнуть, выпить вкусный кофе или перекусить. Также в нашем ТЦ всегда уместен торг – предоставляются скидки и другие бонусы. Например, при покупке плитки вам сделают дизайн-проект вашего помещения, точно просчитают необходимое количество материала, оформят доставку и даже поделятся контактом хорошего мастера по укладке, – рассказывает директор ТЦ «Тулак» Анастасия Заболотняя.
Огромный ассортимент товаров по демократичной цене
На площади более 10 тысяч кв. метров представлено свыше 700 тысяч товаров от ведущих отечественных и международных брендов. Все по демократичным ценам без наценок за имидж магазина или производителя. Говорят, что здесь даже выгоднее, чем на маркетплейсах. Это повод приехать и проверить, если еще ни разу не были в ТЦ «Тулак». Тем более, что сейчас действуют дополнительные сезонные скидки и акции практически на весь ассортимент.
В этом просторном торговом центре можно без труда подобрать обои, плинтуса и порожки, краски и всевозможную штукатурку. Главное – все материалы будут качественные и после завершения ремонта не разочаруют. Также в торговом центре представлен большой выбор напольных покрытий, керамической плитки, сантехники, входных и межкомнатных дверей, освещения, электрики, каминов, потолков, зеркал, штор, домофонов и видеонаблюдения, кровельных материалов и элементов декора.
Кроме того, в торговом центре представлены товары для бани и сауны, а также изделия из дерева всевозможных конфигураций и для разных целей: от витых колон до обычных столовых табуретов.
Товары для дома и ремонта занимают несколько этажей ТЦ «Тулак». Но в отличии от сетевых магазинов, в «Тулаке», несмотря на колоссальный выбор, удобно искать необходимое. Для комфорта покупателей по всему торговому центру есть указатели на категории товаров, а те, кто захотят немного отдохнуть и подумать над той или иной покупкой, могут побывать в уютном кафетерии для покупателей.
Профессиональный подход к качественному ремонту и строительству
Затевающим ремонт волгоградцам стоит заглянуть в торговый центр «Тулак» еще и потому, что профессиональные консультанты и дизайнеры помогут создать проект ремонта или обновления квартиры вашей мечты. Например, правильно сделать замеры площади и расставить новую мебель, подобрать предметы освещения и напольное покрытие в соответствии с зонированием.
– С самого начала мы сделали ставку на профессионализм и ответственность партнеров перед покупателями. За короткий период времени нам удалось добиться высокого уровня лояльности покупателей и занять прочную позицию на рынке, – отмечает директор ТЦ «Тулак» Заболотняя Анастасия.
В шоу-румах на территории торгового центра можно увидеть материалы и эксклюзивные предметы декора в собранных интерьерах, подсмотреть интересные задумки и использовать в своем ремонте. Продавцы-консультанты помогут сделать полный расчет стоимости, а доставка, монтаж и установка нередко в торговом центре осуществляется бесплатно.
Посетить ТЦ «Тулак» можно в любое удобное время ежедневно с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных. У входа в торговый центр есть вместительная бесплатная парковка.
Адрес: Волгоград, ул. 25-летия Октября 1, стр.18. Отправиться в 3D-тур и познакомиться с ассортиментом можно на сайте www.tct34.ru.
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