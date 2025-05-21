Общество

В Волгограде облсуд отказался смягчить приговор участникам избиения в ночном клубе «Котон»

Общество 21.05.2025 16:31
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21.05.2025 16:31


Волгоградский областной суд поставил точку в уголовном деле об избиении двоих жителей областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102», в марте 2024 года на территории Центрального района Волгограда в ночном клубе «Котон» к отдыхающим подошли четыре мужчины: 26-летний Оганнес Дадоян, 20-летний Дауда Магомадов, 23-летний Александр Светлов и 19-летний Никита Коваль. Представившись оперативниками, они потребовали у жертв крупную сумму денег.

- Представившись сотрудниками полиции, они начали избивать потерпевших, требуя деньги за непроведение процессуальной проверки по надуманному основанию – якобы по факту употребления запрещенных веществ. Затем, под предлогом доставления потерпевших в отдел полиции, злоумышленники вывели их из ночного клуба и на автомобиле отвезли в безлюдное место на берегу р. Волги, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На пустыре липовые полицейские избили одного из потерпевших и заставили мужчин снять средства с банковских карт, дистанционно оформить кредиты общей суммой порядка 130 тыс. рублей. Впоследствии бандиты сняли с молодых людей ювелирные украшения и отобрали телефоны.

Вскоре правоохранители задержали нападавших. Однако те лишь частично признали вину в содеянном. 17 февраля 2025 года Центральный районный суд Волгограда приговорил четвёрку к лишению свободы на срок от 8 лет 1 месяца до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако осуждённые обжаловали наказание. Вслед за защитой апелляционную жалобу подал и гособвинитель. Прокуратура потребовала конфисковать в пользу государства автомобиль «ВАЗ-2115» одного из нападавших.

Отметим, Волгоградский областной суд оставил вынесенное ранее наказание в силе, удовлетворив требования прокуратуры об изъятии транспортного средства.

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