У каждого по однушке? Волгоградстат назвал степень обеспеченности квартирами жителей

Общество 21.05.2025 15:22
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21.05.2025 15:22
На каждого жителя региона в среднем в прошлом году приходилось 27 квадратных метров жилой площади. Такие данные, передает V102.RU, озвучили в Волгоградстате. Эта цифра соответствует примерно площади скромной однушки. При этом степень обеспеченности жильем волгоградцев растет медленно. Так, в 2022 году на каждого жителя приходилось 26 квадратов, в 2023 – 26,4 квадрата.
Жилищный фонд Волгоградской области на конец 2024 года составил в целом 65,7 млн кв. метров общей площади, что на 0,9 млн. кв. метров больше, чем на конец 2023 года. Большая часть жилья – 51,7 млн кв. метров, или 78,7% от общего объема, – расположена в городской местности. В сельской местности находится 14 млн кв. метров, или 21,3%.
В целом жилищный фонд насчитывает 1106,4 тыс. квартир в многоквартирных домах, жилых домах и домах блокированной застройки. Наибольшая часть из них - двух- и трехкомнатные квартиры, соответственно 35,1% и 30,8% общего числа квартир.
Фото V102.RU (архив)
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