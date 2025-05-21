Общество

Новый начальник главка МВД Свинов первый день на службе в Волгограде провел с народом

Общество 21.05.2025 15:41
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21.05.2025 15:41


Сегодня, 21 мая, первый полноценный рабочий день на новом месте у врио начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Свинова. И, как сообщает ИА «Высота 102», генерал-майор полиции начал его с общения с горожанами. В приемной Президента Российской Федерации в Волгоградской области он провел прием граждан. 

Как рассказали информагентству в пресс-службе регионального управления МВД России, на прием к новому руководителю попали 12 жителей региона. Большинство вопросов касалось спорных ситуаций. 

– Руководителям соответствующих подразделений Главка и его территориальных органов генерал-майором полиции Дмитрием Свиновым даны конкретные поручения о тщательной проверке изложенных гражданами фактов и обстоятельств, – передает пресс-служба. – Все обращения будут рассмотрены в установленном порядке, граждане получат письменные ответы.

Напомним, что об отставке прежнего руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко стало известно накануне, 20 мая. В этот же день личному составу волгоградской полиции представили нового руководителя. 

Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов переведен в Волгоград из Курганской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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