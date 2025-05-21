В Волгограде изменили движение пяти трамвайных маршрутов

Общество 21.05.2025 20:33
0
21.05.2025 20:33
В Волгограде по техническим причинам временно изменены границы движения трамваев маршрутов №1, 2, 4, 5, 10. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на диспетчерскую службу «Метроэлектротранса», трамвай №1 c 20-00 ч. осуществляет движение в границах остановок Мончегорская - КИМ.
Трамвай №2 курсирует в границах остановок 36 школа - Завод Ахтуба, а трамвай №4 - в границах остановок Обувная фабрика - КИМ.
Границы движения трамваев №№5 и 10 пока ограничены остановками к Жилгородок - Хорошева.
Фото V102.RU (архив)
Жительницу Волгоградской области оштрафовали за оскорбительные СМС в адрес покойницы21.05.2025 21:45
Общество 21.05.2025 21:45
Волгоградцы простились с погибшим на СВО многодетным отцом Александром Ильиным21.05.2025 19:47
Общество 21.05.2025 19:47
Четыре рейса в Волгоград из Шереметьево задержали из-за налета БПЛА21.05.2025 19:29
Общество 21.05.2025 19:29
В Волгограде облсуд отказался смягчить приговор участникам избиения в ночном клубе «Котон»21.05.2025 16:31
Общество 21.05.2025 16:31
Новый начальник главка МВД Свинов первый день на службе в Волгограде провел с народом21.05.2025 15:41
Общество 21.05.2025 15:41
У каждого по однушке? Волгоградстат назвал степень обеспеченности квартирами жителей21.05.2025 15:22
Общество 21.05.2025 15:22
209 рублей в день: экс-сотрудница высудила у ортоцентра в Волгограде 50 тысяч21.05.2025 15:01
Общество 21.05.2025 15:01
«Нам 10 лет – приходите за скидками»: торговый центр «Тулак» отмечает юбилей в Волгограде21.05.2025 14:54 Реклама
Общество 21.05.2025 14:54 Реклама
В Волгограде временно изменено движение трамваев №3,421.05.2025 13:26
Общество 21.05.2025 13:26
Вяленая рыба с рынка погубила трех волгоградцев с начала года21.05.2025 12:58
Общество 21.05.2025 12:58
В Волгограде МБУ «Южное» пришлось ремонтировать дырявый переход на Тулака21.05.2025 12:55
Общество 21.05.2025 12:55
Синоптики прогнозируют страшно жаркое и сухое лето в Волгоградской области21.05.2025 12:25
Общество 21.05.2025 12:25
Матвиенко на встрече с Бочаровым пообещала поддержать проекты региона21.05.2025 12:12
Общество 21.05.2025 12:12
В Волгограде забраковали и запретили продавать котлеты из судака21.05.2025 11:21
Общество 21.05.2025 11:21
Известная актриса Ксения Алферова загадала желание в Волгограде21.05.2025 10:48
Общество 21.05.2025 10:48