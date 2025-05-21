Волгоградца осудили за жестокое убийство матери на глазах ребенка

Сегодня, 21 мая, Волгоградский областной суд огласил приговор 53-летнему Вячеславу Бойцову за убийство бывшей сожительницы, которую он хладнокровно зарезал в присутствии их общего 13-летнего сына, передает V102.RU.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Бойцова признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Следствием и судом установлено, что мужчина пришел домой к бывшей сожительнице, которая проживала вместе с их 13-летним сыном на первом этаже дома №15 по улице Уваровской в рабочем поселке Городище. Мальчик покинул квартиру через окно, услышав, что его пьяный отец кричит и стучится в дверь.

В свою очередь мужчина, увидев открытое окно, залез в квартиру и начал выпивать. За этим занятием его застала 45-летняя бывшая сожительница, которая вернулась домой. Она потребовала, чтобы мужчина ушел из ее дома и даже распылила газовый баллончик, после чего выбежала на улицу. Бойцов схватил кухонный нож и побежал за ней. На улице он ударил ее в грудь ножом на глазах их ребенка. Пострадавшую доставили в больницу, но от полученных ран она скончалась в этот же день в медицинском учреждении.





Убийца свою вину признал частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области