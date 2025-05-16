На севере Волгограда Toyota в час пик перевернулась на крышу





Сегодня, 16 мая, ДТП-перевертыш произошло в Тракторозаводском районе Волгограда в районе остановки «Кинотеатр Старт». Несмотря на то, что машина перевернулась на крышу, пострадавших в аварии нет, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 54-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил опрокидывание. Почему так произошло - неизвестно. Водитель был абсолютно трезв.

Мужчина в результате аварии не пострадал и от оформления ДТП отказался.

Видео: Волгоград / t.me