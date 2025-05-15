Экология

Глава Экосовета Соловьева собрала совещание по обводнению поймы на борту АН-2

Экология 15.05.2025 18:43
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15.05.2025 18:43

Сегодня, 15 мая, состоялось очередное рабочее совещание Экологического совета при Волгоградской областной думе и Облкомприроды. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в необычном формате. Глава Экосовета Ирина Соловьева собрала участников на борту АН-2, чтобы они имели представление о текущем положении дел в Волго-Ахтубинской пойме не по отчетам, а благодаря реальной картинке перед глазами. Облет проходил над территорией Среднеахтубинского района. 


Напомним, что накануне наполняемость Волго-Ахтубинской поймы в ходе выездного рабочего совещания оценивал губернатор Андрей Бочаров. Специлисты заявляют, что на сегодня обводнение составляет от 70 до 85%. По словам Ирины Соловьевой, лично убедившейся в высоких показателях, это стало возможным благодаря системной работе по оздоровлению уникального природного комплекса.

– Все мероприятия по экологической реабилитации пойменных водоемов исполнены в полном объеме и даже с опережением графика, – отметила в ходе состоявшегося совещания председатель комитета думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета  Ирина Соловьева. – Проведена масштабная расчистка 93 водных объектов – ериков и озер. Выявлены незаконные плотины, проводится работа по их ликвидации и модернизации руслоперегораживающих сооружений. Построено 74 водопропускных сооружения, отвечающих всем современным требованиям, которые позволяют заполнять и удерживать воду в пойме.

Она также напомнила участникам совещания, что Андрей Бочаров поставил задачу продолжить работу по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, которая с 2011 года входит в реестр биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Еще одна важная для региона задача, акцентировала внимание Ирина Соловьева, – строительство нового комплекса гидротехнических сооружений для регулирования воды в реке Ахтуба и основных ериках. Реализация этого проекта кардинально решит вопросы обводнения поймы.

– Экологический совет при Волгоградской областной думе вместе с учеными продолжит осуществлять общественный контроль за выполнением мероприятий по реабилитации и сохранению водных объектов. Еще раз подчеркну, Волго-Ахтубинская пойма является достоянием не только нашей страны, но и всего мира, и необходимо сберечь этот уникальный природный объект в интересах наших детей, будущих поколений, – сказала Соловьева. 


Отметим, что в это совещание на борту АН-2 стало уже пятым для Ирины Соловьевой. Практически ежегодно она мониторит ситуацию таким образом. Сегодня в облете также участвовали и представители научного сообщества. Один из них – известный читателям ИА «Высота 102» главный специалист ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» Сергей Яковлев. По его мнению, за последние годы благодаря поступательным действиям удалось значительно улучшить ситуацию с обводнением поймы.  

– Мы увидели, что основные водные объекты Волго-Ахтубинской поймы сейчас заполнены, хотя выше по течению в Волжско-Камском бассейне этой зимой и весной были накоплены небольшие запасы влаги. В последние годы были произведены расчистки русел водоемов, капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Таким образом, получен опыт и заложен надежный фундамент для продолжения этой комплексной работы. Главная цель – обеспечить необходимыми водными ресурсами и сохранить этот важнейший и красивейший природный объект, – подчеркнул Сергей Яковлев. 

Напомним, что в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волгоградской области запланированы мероприятия по дополнительной расчистке еще 41 объекта Волго-Ахтубинской поймы и строительству 64 водопропускных сооружений.

В Волгоградской области продолжаются работы по расчистке и реабилитации рек Волжского и Донского бассейнов.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы 

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