Под Волгоградом на московской трассе образовался затор из-за эвакуации фур





5 мая в Волгоградской области на границе Новоаннинского и Михайловского районов прошла спецоперация по эвакуации двух попавших накануне в аварию фур. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в результате на участке трассы Р-22 «Каспий» образовался затор.





Судя по опубликованным кадрам, на время подготовки к буксировке многотонных машин на месте аварии были установлены знаки о снижении скоростного режима и сужении дороги.

По информации сервиса «Яндекс. Карты» на 16:30, образовавшийся затор уже растянулся без малого на 1 километр.

В свою очередь в ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, на месте работают наряды Госавтоинспекции для обеспечения безопасности. По данным полицейских, движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что авария на 748 км ФАД Р-22 «Каспий» произошла 4 мая в 15:20. В ДТП пострадали грузовики Mercedes-Benz Actros, Foton Auman, а также легковой автомобиль Skoda Octavia. Последний получил наиболее серьёзные повреждения. Водитель легковушки был впоследствии госпитализирован.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me