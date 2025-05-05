4 мая в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на участке трассы Р-22 «Каспий» вблизи Панфиловского сельского поселения столкнулись фура и два легковых автомобиля.
- В 15:20 на 748 км ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia, Foton Auman, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным с места событий кадрам, основной удар пришёлся на автомобиль Skoda. Иномарка получила серьёзные повреждения. Передняя часть машины оказалась искорёжена до неузнаваемости, в салоне сработали подушки безопасности.
В свою очередь фура после аварии вылетела в кювет.
Отметим, по информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Skoda прибывшими на место ДТП медиками был доставлен в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области